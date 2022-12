$!El 19% de los universitarios desertan en el primer semestre: ¿qué hacer?

El dueño del auto no tuvo reparos en conducir con la nieve ‘hasta el cuello’. Captura de video / VANGUARDIA

¿Cómo prevenir la deserción?

Y no al revés. Aplicar los mismos métodos a alumnos diferentes genera desmotivación. Y no funciona. Lo ideal sería tener en cuenta las fortalezas y debilidades de cada niño, así como sus necesidades educativas, lo que requerirá de la formación adecuada a los docentes para que puedan adaptar sus currículos y metodologías, e implicar a toda la comunidad educativa.

Las estrategias de enseñanza deben ser flexibles y mucho más personalizados, aunque no sea fácil. Hay que apostar introducir las tecnologías de la información, potenciar la inteligencia emocional y el contacto con la naturaleza.

Seguir a pesar de todo

No es que todos puedan lograrlo, pero el caso de Gabriel Acelas puede servir de inspiración.

Gabriel Esteban Acelas, estudiante del programa de Medicina de la Fundación Universitaria de Ciencias de la Salud, siempre soñó con ponerse una bata y ayudar a las personas, un sueño que actualmente está por cumplir, ya que pronto terminará sus estudios y todo esto gracias a una beca que se ganó.

“Desde que era pequeño, más o menos a la edad de 2 años, acompañaba a mi mamá a la FUCS, ella trabajaba en el área de investigaciones y fue algo que motivó mi camino para estudiar medicina”, comentó Gabriel Acelas.

Pero ese sueño que ya estaba definido no fue tan fácil de alcanzar, ya que Gabriel no contaba con los recursos suficientes para estudiar esta costosa carrera, sin embargo, él no estaba dispuesto a renunciar. Fue así como en 2012, recién graduado de un colegio de Bosa, Bogotá, decidió aplicar a una beca en la FUCS, lugar que lo vio crecer y en el que sentía cierta cercanía, con la esperanza de pasar; lo deseó con tantas fuerzas que lo logró y así empezó esta hermosa profesión.

“Me apasiona mucho la medicina y por esta razón le diría a todas las personas que quieren entrar a estudiar que no todo es dinero, si uno se fija una meta y uno es disciplinado, hay muchas opciones, uno puede ganar becas, lo importante es lo que uno tiene en su corazón, en su cabeza y las ganas que lo motiven a buscar cosas mejores; siempre van a existir altibajos, pero si uno verdaderamente quiere algo y se lo propone, seguro lo logra. También invitó a las universidades a apoyar a los estudiantes, muchos soñamos con ser grandes profesionales”, concluye Acelas.