El 72% de las colombianas no perdonarían una infidelidad según estudio

La infidelidad está a la orden del día, pero no siempre provoca las mismas reacciones. De hecho, es sabido que después de una ruptura amorosa, y más si han habido terceras personas, se inicia un periodo de duelo que pasa por varias fases: impacto o shock; negación; tristeza profunda; culpa; rabia; aceptación; aprendizaje. En el caso de Shakira, no es difícil adivinar qué fase está atravesando.

Sin embargo, no toda infidelidad lleva a la ruptura. Según encuesta reciente de Gleeden, en donde se le preguntó a los encuestados si quisieran saber si su pareja ha tenido otras relaciones, el 85% respondió de forma contundente que sí, y de este porcentaje, el 72% aseguró que al saberlo no perdonaría el engaño. Sin lugar a duda, este resultado es revelador, ya que las parejas tradicionalmente han omitido las relaciones no monógamas para preservar su estatus social y proteger la imagen de sus familias, “hace 50 años no se perdonaba un divorcio, ¡hoy no se perdona el perdón!” señala Flavia Dos Santos, quien hace referencia a la realidad de los colombianos que, según el estudio de Gleeden, no solo no perdonaría a su pareja, sino que daría por terminada la relación.

Gleeden ha ahondado en las razones para no perdonar una infidelidad, y poner en contexto nacional, porqué personajes como la cantante nacional Shakira, decidió terminar su relación y no piensa volver jamás junto a su ex pareja Gerard Piqué, como ya nos ha dejado claro: traición. La infidelidad aún es vista como una traición a un compromiso y a la confianza de la pareja.

Heridas a la autoestima. La mujer colombiana es fuerte y empoderada y tal como lo dijo Shakira, la mujeres ya no lloran, facturan.

Pérdida de confianza. Claramente es uno de los pilares más relevantes en el día a día de una pareja. La mujer colombiana es dedicada y estructurada, romper el ciclo de la confianza rompe su esquema natural.

Vergüenza. Dado el tabú que aún representa ser infiel y ser engañado, las mujeres colombianas han roto esquemas y paradigmas, dejando de lado la imagen de familia perfecta, las mujeres han optado por afrontar el divorcio antes que perdonar la infidelidad.

Deseo. Ser infiel para el 60% de los colombianos está relacionado a la satisfacción de un deseo sexual, por tanto, perdonar una infidelidad resulta más difícil que el rompimiento.

Adicional a esto, la sexóloga Mariona Gabarra de Gleeden afirma que el perdón tiene un problema subyacente: “sin querer” – continúa Gabarra – “la persona que perdona está rompiendo un límite, lo que automáticamente la posiciona por debajo de su pareja y hace probable que esa actitud se repita”. Un precio que las colombianas no están dispuestas a pagar ahora. Por ello también aconseja otras soluciones, si la pareja está preparada para ello, como abrir la relación y acabar con la monogamia.

Este estudio realizado entre 6,632 colombianos, mujeres y hombres entre 18 y 65 años, en enero 2022 dirigida por Dive Marketing.