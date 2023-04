El amor en la era digital: ¿Por qué es tan difícil encontrar pareja?

En Colombia ya es posible el matrimonio virtual en el cual se establece este servicio público notarial para que los ciudadanos puedan realizar sus trámites sin necesidad de salir de casa.

Pero ¿esta forma de buscar el amor es realmente efectiva? ¿O acaso nos está alejando de la posibilidad de encontrar una pareja estable y duradera? ¿Qué desventajas tiene el uso de la tecnología para conocer a otras personas?

Para Catalina, una ingeniera de 33 años, las plataformas se convirtieron en algo parecido a “escoger algo para almorzar” (si se entiende la ironía): “es que es como señalar un menú. Y pasa como en un restaurante, puede que se vea muy bien, pero cuando llega el plato no es lo que se esperaba”.

O llega muy frío... O muy caliente. O es muy poquito... “Además es muy impersonal: una vez tuve una cita con una persona que no soltó su celular ni un minuto, apenas me miró. No le interesé, pero tampoco hizo el esfuerzo”, concluye.

¿Qué está pasando?

La psiquiatra Laura Villamil ahonda en los inconvenientes para encontrar pareja en la era digital: