Un tema que cobra relevancia al tener en cuenta que hallazgos como el de un reciente estudio realizado por Emma - The Sleep Company, que incluyó un total de 2000 hombres y mujeres encuestados con un rango de edad de 18 a 64 años de Alemania, el Reino Unido, Francia y los Países Bajos, el sueño se percibe como una prioridad. Pues, es la actividad que más contribuye al bienestar, junto con la realización de actividades deportivas, la buena alimentación y el tiempo social.

¿Cuáles son las principales reglas de Feng shui para hacer el dormitorio un verdadero santuario?

Aquí todo es importante, desde la posición de la cama, los colores de las paredes, la posición de los muebles, los materiales de decoración, la importancia de los puntos cardinales, hasta la presencia de plantas en la habitación: en primera instancia, se debe poder ver la puerta de entrada desde la cama, pero la puerta no debe estar directamente en frente de la cama; la cabecera de la cama no debe estar debajo de una ventana. Además, es preferible que la cabecera toque una pared; es regla esencial para el feng shui tener un dormitorio lo más simétrico posible.

Esto puede garantizar una sensación de bienaventuranza, tranquilidad y relajación; además, se recomienda no tener nada electrónico en la habitación para evitar que el dormitorio alcance su nivel máximo de oscuridad y se pueda disfrutar de una noche de sueño más placentera; también, se debe intentar eliminar todas las cosas innecesarias que pueden poblar su dormitorio sin necesidad; la habitación es solo para dormir, no debe tener nada relacionado con el trabajo para evitar cualquier factor estresante que pueda causarle ansiedad; hay que intentar maximizar la exposición al sol, la mejor posición es tener las ventanas a un lado de la cama; por último, procure no tener plantas en el dormitorio. De acuerdo con la teoría del Feng-shui, las plantas crean un flujo activo de energía que podría afectar negativamente su sueño.