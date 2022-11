$!El fin de año incrementa el agotamiento: ¿el estrés una enfermedad laboral?

Desde el 1 de enero de este año, la Organización Mundial de la Salud clasificó el “burnout” como un síndrome ocupacional resultante del “estrés laboral crónico que no ha sido manejado con éxito”.

¿Por qué hay estrés laboral?

Una gran incógnita en el mercado laboral con el tema del estrés es qué pasa con los procesos de búsqueda si padece algún tipo de enfermedad laboral, Ricardo Herrera, director en Talengo, asegura que “los procesos de selección se podrían ver afectados dependiendo de la situación en particular del candidato, de la enfermedad que esté padeciendo y los efectos que pueda tener la persona. Si no es un tema severo, no debería afectar en la oportunidad laboral, porque muchos de estos problemas de salud tienen incluso mejoría con un cambio de compañía”.

En un gran porcentaje los líderes y gerentes también presentan este tipo de enfermedades, Herrera afirma que “las personas que tienen estrés laboral deben pensar qué lo está generando y tomar decisiones al respecto. Los líderes deben tener la capacidad de identificar los puntos claves que generan estrés tanto para él como para sus equipos, y de esta manera actuar frente a ello. Si los temas de estrés no son solucionables, el ejecutivo debe estar abierto a identificar nuevas oportunidades profesionales, la salud mental está primero que cualquier tema laboral”.

Es importante destacar que los líderes tienen gran responsabilidad, no solo deben administrar su estrés, sino que deben impartir en su equipo espacios de fortalecimiento de inteligencia emocional y cuidado de la salud mental, los c-levels están en la tarea de implementar acciones que mitiguen esta problemática, para no solo evitar enfermedades laborales, sino reducir gastos futuros.