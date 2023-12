$!El final de ‘Succession’, ‘The Bear’ y ‘The Last of Us’, las series más populares de 2023

En 2023 las series más populares fueron en su mayoría nuevas temporadas de ficciones de éxito, como ‘The Bear’, ‘Only Murders in the Building’ o la saga de los ‘Bridgerton’, sin olvidar ‘Stranger Things’ y eso que no estrenó capítulos. Y entre las novedades, ‘The Last of Us’ y ‘Wednesday’ fueron las mejor acogidas.

Aunque si algo marcó este año fue el final de varias de las series más famosas de los últimos años, como las británicas ‘The Crown’ y ‘Happy Valley’, la española ‘Cuéntame’ y, sobre todo, ‘Succession’, que cerró la historia de los Roy con brillantez.