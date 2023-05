El jabón rey no es tan milagroso como lo pintan, ¿por qué?

Si hay un producto sagrado y popular en Colombia es el jabón rey. En el imaginario social está por encima del bien y el mal. Las abuelas y las mamás lo aconsejan para lavar el rostro y poner más brillante el cabello, a pesar de que haya sido creado y diseñado para lavar ropa.

En el mercado lleva más de 60 años y ningún otro jabón ha llegado a igualar su nivel de uso y popularidad. Fue creado por Otoniel Rey Ladino, un joven fusagasugueño de 17 años que viajó a Bogotá con la idea de hacer futuro, y lo consiguió. Creó en la década de los 50 un jabón de barra azul que llegaría a todos los hogares colombianos y se quedaría para siempre.

Sus componentes jabón anhidro, glicerina, espumante, colorantes y perfume lo hicieron exitoso en la época y su fama todavía continúa. Es catalogado como un jabón versátil, apetecido por la variedad de su uso, un precio económico, está en un promedio de $2.500, y lo mucho que rinde para los quehaceres.

Las amas de casa colombianas vieron potencial en él y se dieron cuenta de que este jabón no solo servía para lavar ropa, sino también para los platos, las ollas de acero y los pisos de las casas. Así se convirtió en el producto favorito y también se le adjudicaron poderes curativos porque supuestamente quita el acné, le da brillo al cabello, lo hace crecer y previene su caída.

Esto no tiene ningún fundamento científico a pesar de que ha sido difundido por generaciones y, por el contrario, preocupa a los dermatólogos. Ningún jabón que haya sido creado para lavar ropa puede servir para el rostro o el cabello. Son la antítesis.

La preocupación escaló a mayores desde la llegada de las redes sociales y algunos jóvenes que con poco conocimiento se las dan de influenciadores y aconsejan que este jabón es adecuado para el rostro o que champú podría funcionar para la piel.

En la plataforma de TikTok basta buscar su nombre para que aparezcan varios videos de colombianos hablando de las maravillas de este producto e, incluso, algunos aplicándose el jabón en el cabello y el rostro. ¿Qué tan grave y perjudicial es esta situación?

Un llamado de atención

La preocupación de dermatólogos como Óscar Jairo Valencia, docente de la Facultad de Medicina de la Universidad de Antioquia, es evidente. Ningún jabón que haya sido creado para lavar la ropa y lavar pisos es beneficioso para la piel del cuerpo humano. “Estamos preocupados por la influencia de las redes sociales en el cuidado de las pieles sanas y de las pieles enfermas por acné. El jabón rey está indicado para lavar ropa y no la piel, es más, siempre que lo usemos para lavar la ropa las manos deben estar protegidas con guantes. Nunca usen este tipo de jabones en las rutinas de cuidado de la piel”.

El dermatólogo explica que las sustancias que componen al jabón rey y el pH mayor a 9, considerado alcalino, le dan propiedades físicas y químicas abrasivas que rompen las partículas de grasa y de suciedad de las superficies para removerlas, pero no tienen la capacidad de diferenciar entre la suciedad y los componentes de la piel, que termina desestabilizando.

“Si la piel entra en contacto con el jabón rey se puede dañar la barrera cutánea, compuesta por dos capas de proteínas y grasas que benefician en la retención de agua y la protección de agentes externos. El jabón rey rompe las grasas y desnaturaliza o daña las proteínas, lesionando las células que se desprenden, se separan y se dañan, haciendo que la piel se deshidrate más y quede más propensa a infecciones que pueden penetrar y generar daño”, explicó el dermatólogo.

En pieles con acné, un problema que supuestamente cura este jabón rey, la dermatóloga María Fernanda Corrales de la Universidad CES explicó que es más propenso a que haya una inflamación si se entra en contacto con este producto. Por el contrario de ayudar, lo que hace es empeorar la afección.

“Estos supuestos beneficios han sido difundidos tradicionalmente entre las personas, pero en realidad no hay ninguna evidencia científica al respecto. No aconsejo su uso para tratar la piel, especialmente si no está intacta, porque aumenta el riesgo de irritaciones. No lo aconsejo tampoco como champú para el cabello porque puede causar resequedad y dermatitis de contacto al quedar en exposición a sustancias abrasivas que generan pérdida de la barrera natural de la piel y causa enrojecimiento, picazón, ardor y heridas”, complementó la dermatóloga Corrales.

Para el dermatólogo estos jabones no son la solución a los problemas de la piel o del cabello: “Existen ejemplos en la literatura científica de casos en los que una persona con acné se aplica en la mitad de su rostro un jabón inadecuado para la piel y en el otro lado sigue las recomendaciones de su médico y se aplica humectantes y limpiadores suaves.

El lado maltratado empeora las lesiones inflamatorias del acné, mientras que las heridas deben tener un manejo que garantice condiciones de humedad, algunas requieren lavados con sustancias que no agredan tejidos en reparación o disminuir o alterar procesos de curación”.

Los peligros del jabón rey

El jabón rey es tan abrasivo que los dermatólogos hacen un llamado de alerta si lava la ropa con este jabón: cuidado con sus huellas dactilares porque pueden desaparecer. Así, esta barra azul que al parecer todo lo puede no es tan milagrosa como dicen las abuelas, las mamás y los jóvenes en redes sociales. Antes podría afectar la salud de las personas.

El contacto con este tipo de jabones, según los dermatólogos consultados, puede causar dermatitis, enrojecimiento, picazón, ardor, heridas, inflamación y descamación de la piel, y pueden ser extensos y severos que lleven al paciente a consultar para un tratamiento. Además, surgimiento de manchas oscuras que pueden tardar meses o años en resolverse, daño de la barrera cutánea y ser más propensos a infecciones.

“Si ocurren daños en la barrera cutánea podemos ser más propensos a infecciones. La piel es el sitio de entrada, pero según el tipo de microorganismo y nuestras condiciones inmunológicas, esta podría infectar estructuras más profundas y en algunos casos podría generalizarse. Las complicaciones infecciosas en la piel pueden generar cicatrices, las cuales podrían ser irreversibles”, expresó Óscar Jaime Valencia.

Los jabones que sí son para el rostro

El jabón rey es la antítesis de todo lo que es un jabón adecuado para la piel: es abrasivo, contiene químicos irritantes y dañinos y no produce hidratación, sino que antes deshidrata la piel y genera inflamación.

La dermatóloga María Fernanda Corrales explicó que a diferencia del jabón rey que tiene el Ph más alto que 9, los jabones idóneos para el rostro tienen un pH alrededor de 5.5, que es el mismo que tiene la piel. Están libres de químicos irritantes y suelen ser conocidos como syndet.

“La ciencia de cuidado de la piel ha hecho esfuerzos grandes para entregar productos adecuados. Ocasionalmente se usan algunos jabones suaves para remover el sebo de la piel de algunos pacientes, pero en general, preferimos limpiadores conocidos como detergentes sintéticos (syndet). Los dermatólogos preferimos fórmulas minimalistas, es decir, libres de sustancias que potencialmente puedan dar alergias como aditivos y perfumes. También buscamos que hidraten la piel”, agregó el dermatólogo Valencia.