$!El rapero Cebato AK lanzó el sencillo con toques tropicales, “Por si no te lo dije”

El artista bogotano Cebato AK presentó ayer 27 de diciembre, su nuevo sencillo, “Por si no te lo dije”, para despedir el año.

Esta canción es un Drill con toques tropicales y latinos con una letra cargada de sentimientos, letra donde el artista expresa su amor hacia una persona que en la canción no se podría definir.

Se trata de una canción de amor sincero y puro, donde se agradece y se aconseja. “Soy una persona callada, que no dice mucho, y en la música logro expresar mis emociones, mis sentimientos, y en este caso, expreso esas palabras que tal vez no he podido expresarle a las personas que me rodean y que han estado siempre conmigo “.