¡Ella es la mamá del año! Le pidieron llevar a sus hijos disfrazados, pero cometió grave error

El video ha ganado una gran cantidad de atención en línea, con muchos usuarios encontrando la situación hilarante y encantadora al mismo tiempo. A medida que el video se propagaba, @lianma, la mujer detrás del video, explicó con humor lo que sucedió después: “Llegamos a la escuela y pasa un niño vestido de gotita y dice Karen (haciendo referencia a su hija): ¡Ay, qué feo disfraz!”. La mujer estalló en risas y concluyó diciendo: “Solo a mí me pasa esto”.

Los disfraces de Chucky y su novia, aunque elaborados y dignos de un concurso de disfraces, claramente no eran lo que esperaba la escuela. El video ha acumulado más de 5 millones de visitas y más de 57,000 comentarios, con usuarios elogiando la reacción positiva de la madre ante la situación. Un usuario comentó: “Ella no es mamá del año, es el video del año”. Otro compartió su propia anécdota: “Jaja yo la fui a buscar (al jardín) y me asusté porque me dijeron que no estaba, jaja, ese día no la llevé”.

Historias similares de malentendidos con disfraces abundaron en los comentarios, haciendo que el video se convirtiera en un fenómeno viral en las redes sociales.