$!Elon Musk confiesa que fue víctima de acoso escolar en libro sobre su vida

La influencia cada vez mayor de Musk en los últimos tiempos y en buena parte del mundo, ya sea a través de Twitter, ahora conocida como X, sus automóviles eléctricos o la exploración espacial, hacen que esta biografía sea oportuna y genere un gran interés para conocer más sobre este hombre extravagante y poderoso que genera por igual sentimientos apasionados de admiración y aborrecimiento, pero no indiferencia.

Un trabajo que ha desarrollado de manera intensa durante dos años, siendo el entrevistador y confidente de Elon Musk, pero también de sus familiares, ex esposas, amigos, colegas e incluso de sus adversarios, lo que enriquece el texto.

Abrebocas

A los 10 años, Elon Musk tomó una decisión que lamentaría durante largo tiempo: irse a vivir con su padre. No obstante, esto le otorgó a él y a sus hermanos un grado de libertad acentuado respecto al que experimentaban junto a su madre, e inusitado para unos niños que apenas habían empezado la pubertad.

Según el autor de esta biografía, no es descabellado pensar que toda su trayectoria pública y éxito ha sido en pos de exorcizar los fantasmas de su infancia y juventud.

“Yo interpretaba literalmente lo que decía la gente, y fue solo leyendo libros como comencé a aprender que las personas no siempre decían lo que pretendían decir en realidad”, dice en el libro Elon Musk.

Como estudiante destacó en aquello que captaba su atención (matemáticas, física) y obtuvo notas muy normales en lo que no le atraía (Afrikáans la lengua de los colonos que se habían instalado en Sudáfrica desde comienzos del siglo XVIII e Instrucción Religiosa).

Lejos de su tierra natal

Decidido a marcharse de Sudáfrica rumbo a Canadá en 1989, 18 días antes de cumplir 18 años. Se ha insistido bastante en atribuir o al menos explicar parcialmente el éxito posterior de Musk en la fortuna de su padre, en tanto que copropietario de una mina de esmeraldas en Zambia.

La versión de Musk a lo largo del tiempo ha sido cambiante y ha contribuido a azuzar la polémica. La realidad es que para 1989 esa mina y sus réditos habían perdido todo su valor y que lo único que tenía al llegar a Canadá era una lista de familiares a los que nunca había visto, 2 mil dólares en cheques de viaje aportados por su padre y otros 2 mil obtenidos de una cuenta de valores de su madre.

En 1990, y más movido por una necesidad de encontrar una universidad donde pudiera acceder al desconocido mundo de la vida social que a estudiar ingeniería en una facultad de prestigio, Musk ingresó en Queen’s.

Vea esto: Así puede prevenir un fraude en su correo electrónico de los criminales informáticos

“Lo instalaron en la ‘planta internacional’ de una de las residencias, donde el primer día conoció a un estudiante llamado Navaid Faruq, que se convertiría en su primer amigo auténtico y duradero... Al igual que Elon, en el instituto no había hecho amigos. En Queen’s, Musk y él trabajaron amistad enseguida gracias a sus intereses compartidos en videojuegos y de mesa, la historia oscura y la ciencia ficción”.

La experiencia en Queen’s terminó resultándole aburrida, de modo que en 1992 obtuvo una beca para estudiar Física y Empresariales en la Universidad de Pennsylvania.

“Me preocupaba que, si no estudiaba Empresariales, me vería obligado a trabajar para alguien que lo hubiera hecho. Mi meta era diseñar productos teniendo talento para la física y no tener que trabajar nunca para un jefe con un título en Empresariales”.

En este tiempo Musk dejó entrever algunas de sus obsesiones futuras: las propiedades de los materiales, los computadores e internet, las baterías, las energías renovables y la posibilidad de que algún día el ser humano llegase a Marte.