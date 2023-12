$!Embarazó por segunda vez a la sobrina de su exesposa: llueven críticas al futbolista ‘Hulk’

“Quiero agradecer por los innumerables mensajes sobre el tema del embarazo de mi esposa. Otro hijo, otra bendición que Dios me ha dado”, expresó el atacante de 37 años a través de sus redes sociales, quien cuenta con una destacada carrera en la selección de Brasil.

“Me despierto y me duermo sin entender por qué me pasó todo. El dolor es muy grande, a veces creo que me arrancará el corazón. Ella era una hija para mí”, manifestó Iran Angelo.

En años anteriores, Iran expresó su descontento con Camila: “Desde que vino al mundo, le di todo a esa chica. Sacrifiqué mis sueños tantas veces para hacer sus sueños realidad. Ella era perfecta en todo y yo le di el rumbo de mi vida. Para mí fue enterrar a una hija en vida”.

Le puede interesar: Foto revela la verdad de la relación entre Piqué y Clara Chía, ¿terminaron o siguen?

Posteriormente, Hulk brindó su versión de los hechos, señalando que Camila quedó embarazada por accidente después de pocos meses de noviazgo. “Ella sabe muy bien dónde trabajaba cuando la conocí y lo que hizo. Empezamos a salir, en menos de un mes quedó embarazada y yo dije: ‘No hay problema, me hago cargo’. Mi matrimonio no fue por amor, pasión, ni nada. Fue un accidente y yo, como hombre, asumí el control”.