Empanadas ‘El Colombiano’: Así triunfa el chef santandereano Mario Jiménez en Austria

Lavaba platos. Observó, asistió y aprendió de los cocineros de Valencia. Se fue abriendo camino con lo que alguna vez había aprendido de su madre, quien también es cocinera. Aunque aún no tenía su título para poder estar al mando de una cocina, las empanadas, las arepas y los aperitivos que preparaba no solo sorprendían a los chef sino también a los comensales.

“Salí de Colombia con el corazón triste, pensando en dejar a mi familia y amigos, pero al mismo tiempo con curiosidad en mi viaje . Este me trajo a España, un país rico en una cultura gastronómica conocida en todo el mundo que me fascinó desde el primer día”.

Un poco de su vida

El toque colombiano: volver a empezar

Hizo sus maletas en España y comenzó una vida nueva en Austria. Al mejor estilo de los colombianos, con determinación y ‘berraquera’ no le temió a volver a empezar de cero. Este país no le dio tregua. Ha sido retador en todos los aspectos. El idioma, la cocina y la cultura fueron sus primeros retos. Pero también le ha dado las oportunidades clave para ser quién es.

“No fue un paso fácil, no podía hablar alemán y me tuve que enfrentar a una nueva cultura, totalmente diferente. Pero me gustó la vida realista en Austria, la apertura y amabilidad de la gente de mi nuevo entorno”. Esto le facilitó establecerse permanentemente en Moosburg, en la región de Carintia, donde hoy vive.

“Mi deseo de cocinar auténticamente y sin adornos exagerados ha aumentado en los últimos años. Estoy orgulloso de mis raíces colombianas y de la cocina que produce mi país. Una y otra vez vi el interés de la gente aquí en Austria en platos que no están disponibles en cada esquina. Afortunadamente, la pandemia del coronavirus me dio la oportunidad de trabajar por cuenta propia con la producción de empanadas colombianas y así llevar un pedazo de la cocina sudamericana a la región de Carintia”, agrega.