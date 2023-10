Erik Jensen actor de The Walking Dead, contó que padece un cáncer en etapa muy avanzada

La recaudación de fondos no solo tiene como objetivo salvar la vida de Erik, sino también asegurar que pueda mantener su hogar y proporcionar una vida digna para su hija Sadie en el futuro.

En el comunicado de GoFundMe, se revela que a pesar de su delicada situación de salud, Erik continúa trabajando de manera incansable. Los médicos mantienen la esperanza de reducir los tumores lo suficiente como para realizar una cirugía que pueda salvar su vida. Sin embargo, se necesitan USD 300,000 para llevar a cabo este procedimiento, y la familia Jensen ha comenzado a recaudar fondos. Es importante destacar que la etapa IV del cáncer no es necesariamente una sentencia de muerte, y Erik demuestra una notable fortaleza y resistencia.

Erik Jensen, un actor reconocido de Hollywood que alcanzó la fama por su papel en la quinta temporada del aclamado drama apocalíptico "The Walking Dead", ha recibido un diagnóstico de cáncer en etapa IV. Su familia compartió esta noticia conmovedora a través de una publicación en la plataforma de recaudación de fondos GoFundMe. Este diagnóstico llega apenas año y medio después de que Erik Jensen sobreviviera milagrosamente a un aneurisma cerebral.

Es posible que la respuesta positiva a la campaña se deba en parte a la popularidad de Erik por su participación en "The Walking Dead", que no solo le dio fama internacional, sino también el apoyo de amigos dispuestos a ayudar en tiempos difíciles. Scott Gimple, director de contenido principal de la franquicia, tomó la iniciativa de compartir un enlace a la recaudación de fondos en Twitter, instando a los fanáticos y al público en general a contribuir en lo que puedan. Jeffrey Dean Morgan, quien nunca tuvo la oportunidad de trabajar directamente con Jensen, se unió a la causa, expresando su apoyo en las redes sociales y destacando la reputación positiva de Erik en el set.

Además de su papel en "The Walking Dead" como el Dr. Steven Edwards, Erik Jensen ha dejado su huella en otras producciones televisivas, como "For Life" y "The Equalizer".