¡Es oficial! Así quedó la programación de artistas del Estéreo Picnic 2023

Este lunes se dio a conocer la distribución de los artistas por día para el Festival Estéreo Picnic 2023, que será del 23 al 26 de marzo en el Campo de Golf Briceño 18 en Bogotá.

Serán cuatro días de la mejor música en la capital. Un jueves con regresos legendarios y leyendas contemporáneas, un viernes de tres cabezas (hip hop, pop y rock), un sábado consagrado a la fiesta más alucinante del año y un domingo para cerrar con la música del presente y del futuro.

En la alineación del 23 de marzo figuran artistas como Blink-182, Tame Impala, The 1975, Melanie Martínez y Cigarrettes After Sex.

En el segundo día del festival estarán en el escenario el rapero más grande de nuestros tiempos, Drake; la artista pop que encabeza la revolución del género, Rosalía; y una institución del rock y el new wave como Debbie Harry y Blondie. La salsa romántica estará a cargo de Jerry Rivera. También estarán Omar Apollo, Sen Senra, Mabiland, Louta y más.

El sábado será un día al que se le apuntará más a la fiesta en modo electrónico, hip hop, perreo y hasta con boleros.

¿Quiénes se presentarán?

The Chemical Brothers en su estreno en Un Mundo Distinto, Wu-Tang Clan con su debut en Sudamérica y una selección que apaleará el Campo de Golf Briceño 18 con baile imperecedero: Moderat, Armin Van Buuren, Ryan Castro, Gorgon City, Dawe x Damper y otrxs. El rap y el freestyle tendrá su jornada con Bizarrap, Trueno, No Rules Clan y Mugre Sur. Este día será el homenaje a los más de 60 años de carrera de Alcibides Alfonso Acosta Cervantes.

Y como si no fuera suficiente, la programación del domingo será un cierre épico con grandes himnos. Billie Eilish y “when the party’s over”, “Happier Than Ever” y “bad guy”; Lil Nas X y “Old Town”, “Montero” e “Industry Baby”. Morat con “No se va”, “Cómo te atreves” y “Cuando nadie ve”. Kali Uchis con “Telepatía”, “Dead To Me” y “After The Storm”. Jamie XX, Tokischa, Conan Gay, Dominic Fike. Elsa y Elmar, Villano Antillano y más protagonistas del Siglo XXI.