Escándalo electoral: Candidato desató críticas por sexualizar a mujeres en su vídeo de campaña

Roger Suárez, candidato a la Alcaldía de Plato, Magdalena, por el partido Demócrata Colombiano, se halla actualmente en el centro de una gran controversia tras la difusión de un video que ha sido ampliamente criticado por su contenido degradante hacia las mujeres. El material ha desatado una oleada de indignación y críticas en las redes sociales, ya que muestra a dos jóvenes mujeres bailando de manera provocativa, en una clara denigración del cuerpo femenino.

Suárez, que competirá con otros doce candidatos en las próximas elecciones regionales de alcaldías, no ha mostrado reparo en utilizar imágenes ofensivas en su campaña. "Todo el que llega a la Alcaldía, llega a degenerarse, yo no estoy para eso, viejo sí, terco, no", proclamó en el video que ha circulado ampliamente en las redes, desatando una ola de comentarios condenatorios, especialmente entre las habitantes de Plato.

En respuesta a este material de campaña, numerosas personas han expresado su repudio en las plataformas digitales, señalando lo inapropiado del contenido. Un usuario señaló que “hay mejores formas de demostrar las fallas y de hacer campaña. Lo serio y lo ideal es convencer a la gente con verdaderas propuestas”. Otros comentarios fueron aún más directos, calificando el video como "una falta de respeto contra la mujer" y exigiendo "más respeto a las mujeres plateñas", tal como recoge el portal Infórmate Plato.

Mientras las críticas continúan aumentando, Suárez, quien estudió Derechos Humanos, aún no ha emitido ningún comentario respecto a la controversia que rodea el video de su campaña. En su perfil, Suárez promueve su campaña bajo el lema "es nuestro momento", aunque muchos consideran que esta frase choca fuertemente con la naturaleza degradante del contenido promocional que ha elegido utilizar.

Por su parte, en el municipio de Plato, Magdalena, la competencia electoral se intensifica con la inscripción de candidaturas por parte de varios partidos políticos y movimientos significativos. En este contexto, la reciente polémica ha atraído aún más atención hacia las elecciones que decidirán quién será el próximo alcalde del municipio.