$!¡Escándalo en Venecia! ¿Kanye West y Bianca Censori protagonizaron un acto sexual en público?

Acompañados por un conductor y una amiga no identificada, la pareja parecía tranquila durante su salida. West, vestido completamente de negro, ocupaba un área elevada y visiblemente expuesta del barco, y su elección de vestimenta dejaba lugar a la especulación.

Este año podría ser el más caluroso jamás registrado y el calor no da tregua. Algunas recomendaciones para dormir mejor.

Este año podría ser el más caluroso jamás registrado y el calor no da tregua. Algunas recomendaciones para dormir mejor.

El video fue compartido por medios cómo ‘Page Six’ y ‘Daily mail’, por lo que la imágenes comenzaron a tomar fuerza en las redes sociales. Además, llamó la atención el cinismo de la pareja al tener relaciones en público.

Le interesa: Jurado de Miss Universe Colombia ya está listo para coronación este sábado

Cuando el barco atracó, Censori se tomó un momento para ajustarse su gabardina de cuero gris antes de desembarcar. De la mano, el dúo aparentemente poco convencional paseó por las calles de la ciudad junto a su enigmático compañero, vestido con un atuendo negro a juego, incluidas gafas de sol.

Habiéndose “casado” sólo dos meses después de finalizar su divorcio de Kim Kardashian, su esposa durante seis años, la relación de West con Censori creó un gran revuelo, coincidiendo con la protesta pública por sus inquietantes comentarios antisemitas.

Según se conoció, su ex, Kim Kardashian cree que “algo claramente no está bien” y no sabe cómo “explicarlo todo a los niños”, pues recordemos que tienen cuatro hijos en común.