Esperanza Gómez dijo en la Corte Constitucional que nunca ha sido escort ni ha ofrecido servicios sexuales

Esperanza Gómez, actriz de entretenimiento para adultos, realizó varias declaraciones ante la Corte Constitucional explicando la razones que la llevaron a presentar una tutela en contra de la red social Instagram, luego de que cerraran su cuenta personal por el contenido que publicaba.

Gómez aseguró que antes de ejercer el entretenimiento para adultos, fue modelo trabajando en campañas publicitarias, por lo que no entiende porqué Instagram la “encasillan” en la pornografía.

“Desde el año 2009 hasta 2011 ejerzo la profesión como actriz de entretenimiento para adultos. En ese momento yo no tenía ninguna red social ya que no sentía la necesidad de utilizarlas. A partir del 14 de febrero de 2014 decido abrir Instagram porque siento que es una manera de generar ingresos diferentes”, dijo Gómez.

Y añadió: “Estuve casi cuatro años sin hacer nada de entretenimiento para adultos y veo que en mayo de 2021 cierran mi cuenta con 5.7 millones de seguidores. Yo antes de ser actriz de entretenimiento para adultos fui modelo de campañas publicitarias como con Bavaria y la Chica Águila, siendo imagen de diferentes marcas de lencería, de ropa deportiva, de moda y belleza, pero Instagram decide encasillarme en la pornografía y Esperanza Gómez no es solamente pornografía”.

Asimismo, Gómez indicó que nunca ha sido prostituta, sin embargo dijo que , si lo hubiera sido, se sentiría orgullosa y también exigiría respeto de igual forma y el derecho al trabajo.

“Nunca, ni he sido prostituta ni he sido escort. Hay una línea muy delgada, entre lo que es la pornografía y la prostitución, pero yo no soy prostituta. Si en algún momento hubiera ejercido la prostitución como una fuente de trabajo me sentiría orgullosa y también exigiría el respeto, la dignidad y el derecho al trabajo, porque es un trabajo. Yo no lo he visto así. Y o trabajo para una industria, en la cual me contratan son compañías, no personas externas que no pertenecen a la industria del entretenimiento para adultos”, añadió.

Es por esto que exigió respeto e igualdad hacia ella, pues considera que Instagram la ha discriminando, no solo a ella, sino a sus compañeras de trabajo.

“Quiero que se me respeten mis derechos , que se me respete la igualdad, que me dejen de estar discriminando, porque esto es una clara discriminación de Instagram hacia mí. Y no solo hacia mí, tengo compañeras que también han sido discriminadas por el hecho de ejercer el entretenimiento para adultos”, declaró Gómez.

Cabe recordar que la tutela de Esperanza Gómez fue presentada en mayo de 2021, cuando su cuenta de Instagram desactivó su cuenta, ya que le informaron que infringía las normas comunitarias de la red social al ofrecer “servicios sexuales”.

Sobre el caso, la Sala indicó en la audiencia: “El caso analizado es novedoso, puede tener impactos sobre muchos otros usuarios de la red social Instagram y está relacionado con un espectro amplio de temas que van desde el derecho corporativo hasta la libertad de expresión y la igualdad, pasando por la prevención de la explotación sexual y de la trata de personas”.