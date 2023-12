$!¿Está atravesando una crisis de pareja? Cuáles son las claves de un matrimonio feliz

Lo anterior, de acuerdo con Aielet Zik Oppenheimer, psicóloga clínica de la Pontificia Universidad Javeriana y con maestría en terapia de familia y pareja en la Universidad Católica de Lovaina, se debe a que no sabemos amar saludablemente y en ninguna parte nos enseñan. “ Nosotros aprendemos a amar desde lo que vemos de nuestros padres o con las personas que nos criaron, repitiendo patrones muchas veces muy dolorosos de manera inconsciente ”.

“Me inspiré en mi propia historia, sufrí por mucho tiempo y entonces me pasó un “tsunami” que te lo cuento en el libro y justo gracias a ese evento, decidí transformar mi vida y mi manera de amar, llevando a la práctica todo lo que sabía pero que no aplicaba. Eso cambió mi vida y mi manera de trabajar al interior de mi consultorio, por eso quise comunicarlo por medio de un libro, ya que no todo el mundo quiere ir a terapia, pero si leer un libro que les diga el paso a paso para dejar de sufrir en sus relaciones”, explicó Aielet Zik Oppenheimer.

De acuerdo con la psicóloga Aielet Zik Oppenheimer, existen cinco precursores de las crisis en las relaciones:

1. Las creencias limitantes.

2. Ignorar cómo manejar las emociones de una manera adecuada, es decir, cuando no se tienen una gestión real de la emociones

3. Resistencia al cambio.

4. Desinformación y falta de práctica para relacionarnos con alguien.

5. Desconocimiento de nuestra historia familiar.