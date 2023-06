$!Estas son las ciudades donde hay más aventuras extramatrimoniales en Colombia

Según una encuesta de Ashley Madison, el sitio de citas para casados, este ha sido un año de exploración sexual. Un 84% de los usuarios de la aplicación aseguraron que están más abiertos a probar diferentes tipos de sexo e intimidad este año. Además, otras tendencias están ganando popularidad, como el avance hacia estructuras de relaciones no monógamas, con el 70 % de los miembros buscando aventuras extramatrimoniales y 38 % relaciones abiertas.

Christoph Kraemer, Director de Comunicaciones de Ashley Madison, afirma que “el bienestar psicológico, la libertad y la capacidad de experimentación son factores que están motivando a las personas a involucrarse en relaciones no monógamas, abiertas, o de otro tipo”. “Está claro que aunque la monogamia ha predominado culturalmente, no es el único modelo relacional y las experiencias de nuestros usuarios muestran que fuera de ella, hay muchos beneficios de los que no quieren perderse”, añade.