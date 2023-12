$!Estas son las tendencias de moda para cerrar e iniciar un nuevo año con estilo

“El “must-have” para 2024 en la moda masculina es el jean, una prenda versátil que evoluciona con diferentes estilos. Las camichaquetas se perfilan como una novedad, dando un aspecto mucho más fresco al look business. Para las mujeres, los suits en tonos pastel son imprescindibles, mezclando modernidad y sofisticación. En el mundo infantil, los vestidos románticos, conjuntos tipo resort, pantalones cargo y shorts son el must have para lucir bien y sentirse cómodos.” - afirmó María Cristina Rodríguez, Gerente de Diseño del Grupo Empresarial Arturo Calle.

En cuanto a regalos para esta temporada hay opciones para hombres, mujeres, niños y niñas y para todo tipo de ocasión, con precios que comienzan desde $50,000, totalmente accesibles para aquellos que buscan el regalo perfecto para la temporada navideña.