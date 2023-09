El viaje de John Wick puede haber comenzado como una simple pero desgarradora misión de venganza, pero la historia del asesino retirado se ha vuelto cada vez más complicada y violenta en cada capítulo.

Ahora, después de cuatro películas y un videojuego relacionado con el canon, el universo del asesino renuente se expande con una serie precuela: "The Continental: From the World of John Wick".

La serie, originalmente programada para Starz pero ahora lista para su lanzamiento en Peacock, cuenta una historia que sucedió mucho antes del tiempo de John Wick, explorando el famoso hotel Continental (del cual el querido antihéroe de Keanu Reeves está actualmente excluido).

Con cuatro películas y la nueva serie precuela de tres partes en camino, hay mucho que seguir en el mundo de John Wick. Pero no te preocupes, si estás listo para ver las películas de John Wick en orden antes del estreno de la serie, tenemos todo cubierto.

Aquí te explicamos cómo ver John Wick en orden, dónde transmitir todas las películas de John Wick y lo que necesitas saber sobre "The Continental: From the World of John Wick".

1. John Wick (2014)