Este es el perfil de los compradores colombianos

Comprender qué tan rápido se mueve el mundo de las compras nunca es desafiante, pero saberlo dice mucho de quiénes somos como personas, especialmente tras la pandemia, y de cómo va evolucionando el mundo.

Hoy en día, las tendencias de los compradores cambian tan rápidamente que las estrategias y los métodos de marketing tradicionales ya no son suficientes.

Esto se debe en gran parte a que muchas empresas se están cambiando al espacio digital, lo que ha aumentado la necesidad de estrategias de marketing basadas en tecnología.

Las marcas ahora necesitan producir contenido de manera consistente y constante para mantenerse relevantes. Para hacerlo, los equipos de marketing deben tener el dedo justo encima del pulso de su base de clientes.

El cambio hacia el espacio digital fue sin duda acelerado por el COVID-19.

Durante la etapa anterior a la pandemia, las empresas se vieron obligadas a dar un giro y migrar al ámbito digital.

Esto ha jugado un papel clave en la configuración de las tendencias comerciales y de consumo actuales. También ha alterado la forma en que ciertas industrias se comunican para siempre.

En fin, no hay duda de que el cambio no se hace esperar y es apenas lógico que todos, no solamente quienes venden, conozcamos la manera en la que estamos comprando.

A continuación, investigaciones recientes le muestran cómo.