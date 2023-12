$!Este es el top mundial de búsquedas en Google en 2023

En segundo lugar, está ‘Oppenheimer’, que también fue un éxito con los cines con una recaudación de 174 millones, seguidos de ‘Sound of Freedom’ dirigida por el mexicano Alejandro Gómez Monteverde y ‘Everything Everywhere All at Once’, película que arrasó en la última edición de los Oscar.

El actor que más tendencia ha marcado en el buscador este año ha sido Jeremy Renner, quien en enero tuvo un accidente con una máquina quitanieves que pudo acabar con su vida, seguido de Jamie Foxx y Danny Masterson, actor de la serie ‘That 70′s Show’, quien en septiembre fue condenado a 30 años de prisión por violar a dos mujeres.

En el quinto lugar, está el actor chileno Pedro Pascal, que este año ganó popularidad gracias a las series ‘The Last of Us’ y ‘The Mandalorian’.