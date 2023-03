$!Estéreo Picnic arranca hoy en Bogotá con un cartel de artistas como Drake, Billie Elish o Rosalía

La caída de los espectáculos de Blink 182, Willow Smith u Omar Apollo no impedirán que Bogotá acoja una inédita edición de cuatro días del Festival Estéreo Picnic, que arranca hoy y culminará el próximo domingo con presentaciones de artistas como Twenty One Pilots, Drake, Billie Elish o Rosalía.

La sede del evento será el campo de golf Briceño 18, ubicado en las afueras de Bogotá, a donde se espera que lleguen decenas de miles de personas para bailar y cantar los diferentes ritmos de los artistas que participarán en un festival que año a año va abriendo cada vez más su abanico de ritmos.

Miguel Santacolombia, director de comunicaciones de Páramo Presenta, la compañía que organiza el festival, aseguró a EFE que la configuración de artistas les permitió abrir este año un día más de Estéreo Picnic.

“Vamos con un line-up que el jueves, por ejemplo, va a tener a Tame Impala, Cigarettes After Sex, The 1975, Melanie Martínez o Twenty One Pilots”, expresó.

En ese sentido, Santacoloma destacó que la idea que tenían era ampliar el espectro musical del festival porque justamente “la demanda de la gente por tener más artistas, más bandas”, abrió la posibilidad de sumar un cuarto día.

Es por eso que por el festival pasarán artistas y bandas de rock, estrellas pop, cantantes de reguetón y representantes de la música tradicional colombiana, entre otros.