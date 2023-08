$!Esto le dijo el padre Chucho a Yina Calderón, tras polémica petición que hizo por entidad paranormal que no la deja dormir

Yina decidió ir a la iglesia del Padre ‘Chucho’, quien es reconocido por realizar exorcismos. Fue por medio del programa de chismes ‘La Red’ que se dio a conocer el encuentro entre la DJ y el padre, en la iglesia ubicada al occidente de Bogotá, en la localidad de Kennedy.

En el emotivo encuentro, el padre Jesús, como es su nombre de pila y Yina conversaron por varios minutos sobre la situación paranormal, y aunque muchos creían que la empresaria de fajas necesitaba un exorcismo para alejar a esta entidad, el padre manifestó que no era necesario, y el problema radicaba con situaciones de su niñez.

“La recomendación es mirar la niñez, mirar lo que viviste, esto no lo puedo hacer en cámara (...)”, dijo el padre.

Posteriormente, el padre aseguró que no se trata de un entidad maligna y le dio varias recomendaciones a la DJ para afrontar esta situación, “cuando estén pasando momentos muy difíciles en la noche digan, Dios glorifícame, yo esta hora no la quiero vivir, glorifícame...”, puntualizó Jesús.

Yina tuvo que mejorar algunos hábitos en su vida por recomendación del padre y manifestó que la visita le sirvió bastante, ya que poco a poco ha podido descansar de esta extraña entidad.

