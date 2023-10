“Estoy asqueada”: reclutadora de personal llora porque nadie va a las entrevistas de trabajo

En un conmovedor video que se ha vuelto viral, Adriana rompió en lágrimas al revelar que ninguno de los candidatos a las entrevistas de trabajo que había programado se presentó. Esta situación desgarradora ilustra los desafíos que enfrenta Adriana en su labor como reclutadora. “Es un martirio trabajar reclutando gente, de verdad. Cada día está peor la gente, súper irresponsables, no llegan”, lamentó Adriana en el video que ha conmovido a miles.

Recientemente, Adriana había organizado cuatro entrevistas, con la confirmación de todos los candidatos para asistir. Sin embargo, ninguno de ellos cumplió con su compromiso. “Todos confirmaron y todo y hoy no llegaron, ni uno, ni dos, no llegó ninguno. Estoy incrédula es la palabra, harta y asqueada es otra, no puedo creerlo”, expresó Adriana visiblemente abrumada por la situación.

La historia de Adriana se vuelve aún más impactante al considerar que es una madre divorciada, encargada de la educación de su hijo, lo que la lleva a trabajar como freelance y realizar la selección de personal desde su propio hogar. Además, esta profesión conlleva la dificultad de no recibir compensación económica hasta que el candidato seleccionado se integre a la empresa.