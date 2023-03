$!“Estoy dispuesto a lo que sea”: el ‘Severo Sirvengüenza’ con el que todas quieren

Él es Ray Cabrera, un joven de 27 años, venezolano y modelo de profesión. Llegó hace cinco meses a trabajar en ‘Severo sirvengüenza’ y todo según él, “porque siempre me ha gustado trabajar con público y porque me gusta la temática del sitio”.

Se siente bien no porque me consideren atractivo, sino porque me reconocen como una persona émpatica y me agrade agradarle, valga la redundancia, a la gente de Cali.

Yo inicialmente llegué a Tunja, Boyacá. Tocó duro, porque no teníamos la legalidad, trabajaba en una plaza de mercado, pero mi hijo fue afectado por el clima de allá, así que tuve que salir de Tunja y buscar otro lugar con un mejor clima . Una de mis hermanas estaba aquí y me dijo que viniera y aquí estoy.

Yo no me la creo. Salir a la calle y que la gente te reconozca, es impresionante.

¿Qué es lo más atrevido que le han propuesto?

Me hacen todo tipo de propuestas todo el tiempo, me invitan a salir, a hacer cualquier cantidad de cosas con parejas, me proponen plata por hacer cualquier cantidad de cosas, pero es so es algo que mi manager y yo ya sabemos dominar.

¿A qué trabajo entonces no se le mediría?

Por mi condición de migrante yo me he atrevido a hacer todo tipo de cosas menos vender mi cuerpo que es algo que me ofrecen mucho, pero soy trabajador y estoy dispuesto a hacer lo que sea por lograr lo que muchas personas buscan cuando salen de su país.

¿Qué pasa cuándo al negocio llegan hombres que también quieren que los atienda?

El show es para todo tipo de público: hombres y mujeres.

Y lo que todas las caleñas quieren saber, ¿tiene novia?

Estoy soltero, estoy bien así, pero no me niego la oportunidad, así que abro mi corazón a cualquier princesa que quiera conquistarlo.

¿Qué hace en su tiempo libre?

Me gusta dedicárselo a mi hijo. Tiene tres añitos así que me gusta estar con él.

¿Qué piensa de todas las personas que critican el accionar del sitio?

Queremos decirle a la gente que más que vender wafles, nosotros vendemos emociones, cambiamos días, generamos risas y eso es todo lo que la gente necesita.

¿Qué viene para Ray, qué le gustaría hacer?

A mi me gustaría actuar, pero ¡ojo!, no pornografía que es la imagen que tienen de mi en este momento.