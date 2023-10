Estudio revela que las mujeres prefieren las relaciones abiertas

Ashley Madison, el sitio de citas para casados líder en el mundo, ha dado a conocer los resultados de su reciente encuesta centrada en las tendencias en relaciones no monógamas y cómo las parejas las asumen. Esta investigación, que se basó en una amplia muestra de participantes, arroja luz sobre cuatro hallazgos clave que desafían algunas creencias preconcebidas sobre el tema. Le puede interesar: ¡Felicidad en Colombia! Estudio revela que las mujeres colombianas son las más felices de América Latina El estudio destaca que el 28% de las mujeres admitió haber necesitado ser convencida inicialmente por sus parejas principales para acceder a una relación no monógama (RNM), mientras que solo el 7% de los hombres requirieron lo mismo. Aunque las mujeres parecen ser más reticentes al principio, una vez convencidas, abrazan este estilo de vida. Además, el 26% de los hombres afirmó haber convencido a sus parejas principales en comparación con el 13% de las mujeres. Las mujeres también son más propensas a estar en una RNM (26%) en comparación con los hombres (14%). Además, el 50% de las mujeres siente que ambos socios aceptan igualmente el estilo de vida no monógamo, en contraste con el 40% de los hombres, y el 41% informó que la decisión de entrar en una RNM fue mutua desde el principio.

El estudio revela que tanto hombres como mujeres que viven en relaciones no monógamas declaradas tienen en promedio 2.8 parejas al año, en comparación con aquellos que no revelan su no monogamia (mujeres 2.4 parejas al año, hombres 2.5 parejas al año). Esto contradice la suposición común de que las personas abiertamente no monógamas son más sexualmente activas. Además, el 39% de las personas en una relación abierta declarada afirmó tener poder de veto sobre las parejas secundarias. El 18% mantiene relaciones sexuales con otras parejas juntos, y el 28% expresó su deseo de tener este tipo de actividades con una o varias parejas secundarias. Las respuestas sobre cuánto tiempo se dedica a las parejas secundarias fueron sorprendentemente similares entre géneros, con el 72% asignando de 1 a 3 noches al mes, lo que sugiere que las relaciones no monógamas no consumen significativamente más tiempo que las monógamas.