¡Exceso de confianza! ‘La Yise’ le mostró sus senos al papá y desató la polémica

Giselle Nicolle León, conocida popularmente como 'La Yise', ha ganado notoriedad recientemente como influencer colombiana gracias a un video peculiar que compartió a través de su cuenta de TikTok. En este video, muestra la reacción de su padre ante los resultados de su reciente cirugía de pecho, generando una variedad de opiniones entre los usuarios.

El video, titulado "Respuesta de mi papá al ver mis atributos", ha acumulado más de 3 millones de visualizaciones y 500 comentarios.

Las opiniones de los usuarios son divergentes; algunos respaldan el mensaje que la influencer intenta transmitir, argumentando que se trata simplemente de una interacción normal entre padre e hija, basada en una relación de confianza. Consideran que el video carece de connotaciones morbosas. Sin embargo, otros usuarios se sienten incómodos con la naturaleza del clip.

En los comentarios de TikTok, se pueden leer opiniones como: "Adoro a mi papá, él es un padre excepcional, nunca me ha mirado de manera inapropiada; sin embargo, eso sería impensable para ambos". También hay voces que expresan su desaprobación: "¡Esto está mal! Los hijos merecen respeto. Incluso la psicóloga de mis hijos me aconsejó no cambiarme frente a ellos después de los 4 años".

Lea: Video | Miss Nepal, la reina curvy que deslumbró en el desfile en traje de baño