En Colombia, aparte del ACPM que alimenta a los motores Diesel, existen dos tipos de combustible para los vehículos que circulan por el territorio nacional, la gasolina corriente y la extra. Se diferencian en la mezcla de hidrocarburos que se utilizan en su refinado y en el paquete de aditivos.

Octanaje, la gran diferencia

La extra posee un mayor grado de octanaje. Este término hace referencia a la cantidad de octanos presentes en la gasolina. Cada octano cuenta con ocho (de ahí el nombre) átomos de carbono. Mientras más octanos, mayor será la calidad del combustible. “En el caso de la extra, resiste mayor presión y temperatura en las cámaras de combustión, proporcionando una mayor calidad y rendimiento en el proceso que le da vida a un motor, lo que se traduce en un mejor desempeño, por eso se recomienda para motores que entregan una mayor compresión y para los motores turboalimentados”, dice el ingeniero de petróleos Sebastián Rodríguez.

Lea también: Prepare su vehículo para un viaje seguro: consejos y recomendaciones

Un motor es más eficiente cuando utiliza un nivel alto de compresión, que es el fenómeno que se produce en el momento de la mezcla de aire con el combustible y esta se comprime en los cilindros dentro de la cámara de combustión. “Para explicarlo más fácil, si a una jeringa le retrasamos el émbolo, aspiramos 10 mililitros de aire. Si tapamos la punta de la jeringa y empujamos el émbolo, este, por la presión solo se moverá un mililitro, es decir, que la compresión es de 10 : 1. A mayor compresión se necesita un combustible de mayores octanos. En Colombia, el combustible de mayor medida tiene 98 octanos y lo comercializan solo algunas marcas, la media general para la gasolina extra es entre 94 y 96 octanos y la corriente registra entre 87 y 89”, explica el ingeniero mecánico Rafael Álvarez.

El sonido delator

Para mantener la eficiencia del motor, y cuando se tiene un nivel alto de compresión, es decir, más de 10:1, no tiene sistema de inyección estratificada o si el auto rueda por debajo de los 1.500 metros sobre el nivel del mar donde el aire es más denso, o si el motor es turboalimentado, lo mejor es utilizar la gasolina extra, que tolera mejor estas medidas y presiones sin que se produzca una combustión precoz, lo que produce el popular “pistoneo” o cascabeleo al interior del motor. Un sonido tan fuerte que incluso se siente por fuera y al interior de la cabina.

El pistoneo llega cuando se utiliza gasolina corriente en un motor que necesita extra, así de sencillo. En este caso, la mezcla se auto enciende antes de tiempo y se produce la detonación prematura, el pistón golpea bruscamente dentro del cilindro, el rendimiento se ve claramente afectado y puede llegar incluso a presentar averías en el propulsor.

¿Mejorar el octanaje?

Con los precios que anuncia la gasolina extra en Colombia, alrededor de los $20.000 pesos por galón al momento de escribir esta nota, los usuarios se preguntan si pueden utilizar los aditivos y elevadores de octanaje que se anuncian como solución para mejorar el rendimiento de la corriente, cuyo galón cuesta casi la mitad.

Le puede interesar: ¿Con ganas de ahorrarse unos pesitos? Siga estas recomendaciones para viajar económico con Google

Hay que partir de un hecho puntual y es que la gasolina ya sale de la refinería con aditivos que mejoran su rendimiento, estabilizan su conservación, disminuyen los residuos de la combustión y retrasan el desgaste de algunos componentes del motor.

Varios especialistas coinciden en que, utilizar aditivos externos es inocuo porque la cantidad aplicada es insignificante y no existe el producto milagroso para este fin.

“Yo no creo en la acción de los aditivos elevadores de octanaje porque las presentaciones que venden son tan pequeñas que no alcanzan a modificar el comportamiento del motor y por lo tanto la plata se pierde. No hay forma de pasar de gasolina corriente a extra usando esos elevadores. Adicionalmente, algunos de estos aditivos son fabricados con elementos que mundialmente han sido rechazados por ser cancerígenos y en Colombia no hay regulación al respecto”, comenta el ingeniero mecánico Ricardo Vásquez.

¿Qué gasolina utilizo?

Una primera medida es consultar el manual del propietario del automóvil, allí se indica la medida de octanos que debe tener la gasolina que se le aplicará al tanque. También, la boca de entrada de este suele tener unos adhesivos que lo indican.

Según los expertos consultados, los motores turbo necesitan sí o sí el uso de la gasolina extra por la complejidad y necesidades del sistema. Para los autos que ruedan por encima de los 1.500 metros sobre el nivel del mar, con un aire menos denso, se puede observar una mezcla del 50% de gasolina corriente con el 50% de extra para evitar el pistoneo.

El sistema de la compresión alta ahora es muy relativo, porque algunos motores modernos tienen el sistema de inyección estratificada (FSI), que usa un inyector programado para cada cilindro y así solo inyectan combustible en el momento último de la combustión, eliminando el pistoneo aun con gasolina corriente.

En últimas, si tiene un motor atmosférico, que no lleva turbo, y conduce a una altura como la de Medellín y superiores, puede probar con el uso de la corriente y detectar si hay pistoneo en el motor, de ser así, pruebe mezclando las gasolinas en un 50% o más en favor de la extra, y si el sonido persiste, mejor alimente el motor con el combustible de mayor octanaje