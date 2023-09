El 29 de diciembre llegará a las pantallas de Netflix la primera temporada de Berlín. La fecha marca de entrada la apuesta de la plataforma: la de convertir esta serie en la más vista de las vacaciones de final de 2023 y puente de Reyes de 2024.

La historia trata sobre el robo de un grupo de joyas avalado en más de 44 millones de dólares. En esta misión, Berlín contará con la ayuda de Keila, Damián, Cameron, Roi y Bruce.

La prensa ha conocido que esta temporada de ocho capítulos tiene conexiones con la serie original, pero, al tiempo, no depende de su trama. En otras palabras: quienes hayan visto La Casa de Papel encontrarán alusiones a ella, pero quienes no la hayan visto no se perderán en Berlín.

