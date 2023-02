La historia de Fanny Santana, ‘La Planner’, una de las estrellas del reality “Imersao”, en Brasil

Brasil es una potencia en decoración y por eso no es de extrañar que el país sea sede el reality “Imersao”, creado por la compañía Party Sign, y que reúne a los más talentosos en esta materia.

Fanny Tatiana Santana Amaya tiene 32 años y es ingeniera Industrial de la Universidad Pontificia Bolivariana. Además, su proyecto no está enfocado solo a su trabajo específico como decoradora, también ha capacitado a más de 500 emprendedores a nivel nacional.

“Descubrí un talento que venía cultivando inconscientemente. Inicié con bodas y en el camino me di cuenta que sentirse un niño cada fin de semana es lo más hermoso que a alguien le puede pasar, y ahí me quedé”, le contó Fanny a Vanguardia en 2019.

Un año antes contó que “quise ser pionera de una linda tendencia que aún no llegaba a la ciudad. Los grandes eventos para niños, que hoy son tan importantes, y antes no se veían, por eso tomé la decisión de formalizar la idea y trabajar para posicionarla, no fue fácil comenzar sin tener algo que mostrar, pero Dios puso en mi camino angelitos que confiaron en mí y desde entonces este negocio se ha convertido en mi proyecto de vida”.

Fanny llegó al reality, que estrena su tercera temporada, esta vez con talento internacional, al ser seleccionada luego de postularse entre varios decoradores que participaron mediante una convocatoria: en total fueron ocho personas con quienes compartió Fanny desde el pasado 28 de enero. En un primer momento creyó que no sería escogida, pues el reality estaba enfocado en novatos y ella ya tenía experiencia, pero su talento descrestó a los jurados que quisieron conocer de primera mano todo su potencial.