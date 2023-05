$!Fans de Star Wars celebrarán el 4 de mayo con nuevos estrenos en torno a la saga

Durante el mes de mayo habrá nuevo contenido de la afamada saga de ciencia ficción, en Disney+, en las cuentas oficiales en redes sociales de Star Wars y Disney, y en los canales Disney Channel y Disney Junior; además, de que se podrá llevar la celebración a los hogares con productos especiales.

#StarWarsDay es una fecha elegida por los fans de Star Wars en todo el mundo para honrar a su saga favorita. Esta tradición, que fue adoptada también por Lucasfilm, conecta a los fans de todo el mundo con actividades como estreno de nuevos contenidos, lanzamiento de productos y más.

Este día, tiene su origen a partir de la frase ‘May the Force be with you’, (Que la Fuerza te acompañe), en su traducción al español, que por asociación fonética dio lugar al mensaje May the 4th be with you.

Así las cosas, la celebración iniciará este 4 de mayo, cuando estará viendo la luz en la plataforma de streaming la nueva serie ‘Star Wars: Aventuras de Jóvenes Jedi’, la primera serie animada de Star Wars para preescolares, que introduce a los más pequeños y pequeñas a esta emocionante saga.

La misma sigue a un grupo de jóvenes Jedi mientras estudian los caminos de la Fuerza, exploran la Galaxia, ayudan a la ciudadanía y a las criaturas en la adversidad, mientras aprenden valiosas habilidades necesarias para convertirse en Jedi.

Asimismo, llegará la segunda temporada de la antología animada ‘Star Wars: Visions’, que contará con nueve cortos de nueve estudios alrededor del mundo en los que se podrán observar estilos de animación únicos de varios países y culturas, dejando ver la visión de cada cineasta sobre la galaxia de Star Wars.