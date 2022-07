Feminismo en Santander: más pertinente que nunca

Y existen algunas opiniones que aseguran que el feminismo hoy ya no es necesario. Sin embargo, los acontecimientos recientes en Estados Unidos y Colombia con relación a temas como el aborto demuestran que tal presunción no es correcta.

“El feminismo es una especie de reconstrucción o de autoconstrucción de sí misma. Siempre he pensado que algo tiene que ver en todo esto el haber estudiado sociología y el haberme lanzado en una experiencia universitaria en un tiempo en el que las mujeres empezamos a ingresar a la universidad, no tan masivamente como después, y era una época muy clave para el desarrollo de lo que luego serían los feminismos. No tuve la dicha de participar en el feminismo mientras estaba joven, pero sí tuve la oportunidad de encontrarme en el estudio de la sociología y con los compañeros universitarios y con los movimientos estudiantiles desde entonces”.

“Afortunadamente ya no estamos en aquellos tiempos en los que era absolutamente insólito encontrar temas como el feminismo en los programas de estudio formales de las universidades, entonces no es tan ajeno, por un lado, en la formación académica, y por el otro lado, por parte de del activismo feminista existente.

“No es lo mismo haber nacido en los 70’s que haber nacido en los 80’s. Para mi caso, tiene que ver con haber estudiado sociología en la época en que me tocó a mí ingresar a la universidad, y de noche, porque yo trabajaba de día y no era estudiante de tiempo completo, nunca lo fui. Y luego, el haber ingresado a trabajar en la universidad, en principio a dictar sociología y dentro de la sociología, la sociología de la familia, leer a Virginia Gutiérrez de Pineda y a todas las mujeres que en ese momento estaban produciendo investigación sobre infancia, lo que me abrió un camino maravilloso para tener mucho más, no sólo conocimientos, sino conciencia de una serie de situaciones en las que nos encontramos las mujeres y que me fue abriendo el sendero hacia el feminismo”, explica.

Luego se encontró con otras mujeres bumanguesas interesadas en el feminismo y así surgió la idea de crear la Fundación Mujer y Futuro. Así, progresivamente, Doris Lamus fue ahondando en su formación feminista.

“Nunca estudié ningún programa que tuviese que ver con género, estudié sociología, luego estudié la Maestría en Ciencias Políticas y luego un doctorado en Estudios Culturales entonces. Lo que aprendí de género, y lo que desaprendí también, lo he hecho en mi trabajo de investigación, en el que por fortuna me he podido concentrar en ese tipo de temas”, indica.