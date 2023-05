$!“Flaura” la artista emergente que le canta a la vida

Flaura es una estudiante de último semestre del programa de Licenciatura en Música de la Universidad Industrial de Santander, quien con tan solo 23 años lanza ‘Abril’, su primer sencillo musical. “Me gusta mucho la poesía. Estoy el mayor tiempo rodeada de música. Desde cuando tenía 8 años inicié a incursionar en la flauta y hay un recuerdo que es muy particular, y es que a mí me encantó la forma visual del instrumento, la complejidad del mecanismo, eso no lo podía yo traducir en palabras cuando era niña”, afirma la artista.

Si bien no tuvo muchas influencias para escuchar la flauta, ella recuerda la impresión que tenía cada vez que veía el instrumento, “es algo que me parece una obra de arte”. De ahí que sus composiciones estén profundamente permeadas por influencias de diversos elementos de músicas del mundo como lo son la Música Popular Brasilera (MPB), el jazz, el pop, entre otras; resultado de haber nacido y crecido en un entorno fronterizo y multicultural como lo es Cúcuta, en Norte de Santander.

Sus padres fueron los promotores de esta carrera musical, ellos le tenían instrumentos para acercarla a la música. “Empecé con la flauta; sin embargo, tuve cierto conflicto porque no sentí en ese momento que fuera un entorno en el que hubiese salida. Hoy en día me apasiona, es un proceso en construcción”, cuenta Flaura.

Su proyecto de cantautora inició el 31 de mayo de 2022 y desde esa fecha ha participado como invitada en eventos organizados por diversas instituciones; así como en espacios de la escena musical independiente de Bucaramanga y su ciudad natal. “He aprendido muchas cosas, la relación entre los músicos académicos y empíricos es necesaria, es muy complementaria porque no hay manera de aprender música sin la práctica”, dice la artista.

Flaura obtuvo el primer puesto del Primer concurso de jóvenes talentos Jazz y Blues de Bucaramanga, con ‘Flaura y Camilo Torres quintento’ en calidad de cantante, compositora y codirectora de la agrupación y ganó la distinción de ganadora de la modalidad de canto del VIII Encuentro ‘Ahí Están Pintadas, El Arte de Ser Mujer’ con una canción inédita. “La música para mí es algo que me supera totalmente, siento que uno puede tener diferentes actitudes en relación a ella, es algo superior a los seres humanos que en últimas, a veces, termina siendo una excusa para unirnos, para entendernos, para comunicarnos entre nosotros”.