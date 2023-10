From, el fenómeno televisivo más esperado del momento, regresa con su segunda temporada

El esperado momento ha llegado para los amantes de la ciencia ficción y el terror en Latinoamérica. Universal Plus ha anunciado que el próximo 15 de octubre, a las 7:30 PM en México, 8:30 PM en Colombia y Panamá, y 10:30 PM en Argentina, se estrenará en exclusiva la segunda temporada de “From”, una serie que ha dejado a audiencias de todo el mundo al borde de sus asientos desde su debut.

A partir del 15 de octubre, los fanáticos de la serie se sumergirán aún más en este mundo sin salida, descubriendo que este lugar alberga secretos en todos los niveles, y los demonios que acechan por la noche no son los únicos peligros que enfrentan. Un autobús llegará al pueblo, trayendo consigo nuevos personajes que se unen a este torbellino de emoción y suspenso. Algunos de ellos podrían convertirse en víctimas de las sangrientas criaturas que habitan el bosque que custodia el pueblo, mientras que otros podrían ofrecer respuestas y esperanzas.

No cabe duda de que “From” tiene todos los ingredientes para convertirse en un éxito de terror y ciencia ficción en Latinoamérica. Los fanáticos no pueden esperar para sumergirse en la pesadilla una vez más, mientras Universal Plus promete ofrecerles una experiencia que los mantendrá al borde de sus asientos durante toda la temporada. ¡No te pierdas el estreno el 15 de octubre!