$!“Fue un primo”: comediante de Fucks News confesó que fue víctima de abuso sexual

Asimismo, en medio de su relato, el comediante que llegó a tener varias adicciones. Empezó a consumir sustancias psicoactivas como marihuana y cocaína.

“Sentía que no servía para nada. Durante ese tiempo, me volví adicto al juego, apostaba en el casino, en peleas de animales. Era mi escape, el único lugar donde me sentía victorioso, a pesar de las pérdidas. Sin embargo, me estaba sumergiendo en malos caminos. Tenía un amigo que se dedicaba a la venta de drogas y quería que me uniera a él, sabiendo que estaba pasando por dificultades económicas. En más de una ocasión, me vi tentado”.