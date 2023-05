$!Galería: Los mejores y peores vestidos de la coronación del rey Carlos III

Aquí un repaso de las celebridades que llegaron y sus looks más diversos y llamativos. De la mano de la diseñadora Maureene Dinar y el director creativo de Valker, Miguel Saberian, Infobae analizó los looks de esta celebración.

El rey Guillermo y la reina Máxima de Países Bajos representaron a su país en la coronación británica. Miguel Saberian destacó sobre el look de Máxima: “¡Me gusta! Vestido con detalles de encaje llamativos, un sombrero espectacular, y un anudado simple en la cintura que deja caer las extensiones del mismo hasta las rodillas. ¡Que linda pareja!”.

Para la diseñadora Dinar, Letizia vistió un tailler Rosa Dior un estilo saco redentot con una reminiscencia antigua, con sombrero, convirtiendo en moderno el traje oficial. Saberian afirmó que se trata de un vestido tan llamativo como elegante. Un saco abotonado con detalles bordados sublimes que culmina con un volado muy bien resuelto. Destacó el sombrero, infaltable en eventos de la monarquía, haciendo un cierre perfecto del look.

El príncipe Alberto de Mónaco y la princesa Charlene llegaron temprano a la celebración. El diseñador Miguel Saberian destacó sobre Charlene: “Muy discreta, con el detalle de una túnica larga y saco cruzado con hombreras prominentes. La boina le da el toque final a un look típico de realeza más conservadora”. En tanto, Maureene Dinar afirmó: “Él está con un saco con estilos oficiales necesita un traje de falda y chaqueta al cuerpo que abrocha al costado junto con la pulsera que hace el mismo cruce y además se va un chal desde la manga t no podía faltar el detalle de Chapeau”.

El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden no ha estado presente en la coronación de Carlos III. Pero sí su mujer, Jill Biden, fue la encargada de representar a Estados Unidos. A pesar de su ausencia, el mandatario, de 80 años, tiene intención de reunirse “en un futuro” con Carlos III en Reino Unido. Finnegan Biden, nieta de Joe y Jill Biden, ha acompañado a su abuela en un día tan importante y se ha decantado por un ‘total look’ en amarillo.

La actriz británica Emma Thompson, de 64 años, ha sido una de las primeras invitadas en llegar a la Abadía de Westminster junto a su marido, el actor británico Greg Wise. La ganadora del Oscar en dos ocasiones fue nombrada en 2018 Dama del Imperio Británico, uno de los mayores honores otorgados por la Familia Real.

“No me gustó nada la elección. No es un outfit adecuado para la ocasión. Los estampados no son los indicados ni tampoco usarlo abierto”, dijo Saberian, en tanto que Dinar destacó que está vestida con un tapado estilo oriental con manga 3/4 en seda amplia y un vestido negro.