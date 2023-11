¿Gustos extraños? La curiosa colección de Alejandro Éder, esposo de Taliana Vargas y nuevo alcalde de Cali

En una sorprendente elección el pasado 29 de octubre, Alejandro Éder Garcés, destacado empresario y político colombiano, se alzó como el próximo alcalde de Cali. Sin embargo, lo que más ha llamado la atención sobre este político no son sus logros profesionales, sino su apasionado amor por los ajíes y las salsas.

Pero lo que realmente hace destacar a Éder en la mente del público no es su currículum político, sino su obsesión poco común por los ajíes. Ha creado una colección de más de 300 variedades de ajíes nacionales e importados, y en su hogar, cualquier alimento que se prepare debe contener ají, ¡incluso los huevos!

Éder revela que su amor por los ajíes no conoce límites. Añade ají a todas sus comidas, desde arepas y sopa hasta arroz y carne. Según él, si no hay ají, la comida simplemente no es tan sabrosa. Su pasión intensa por esta especia picante ha dejado perplejos a muchos, y ha llevado a que algunos se pregunten qué hay detrás de esta fascinación.

En una entrevista reciente, Éder compartió sus pensamientos sobre su amor por el ají: “Los ajíes son una explosión de sabor y emoción en cada bocado. Mi colección de ajíes es mi pequeño tesoro, y no puedo resistirme a añadirlos a todas mis comidas. Creo que es el toque mágico que hace que la comida cobre vida”.