Hermana de Celine Dion revela los detalles de la pérdida de control muscular que sufre la estrella

Claudette explicó que, a pesar del esfuerzo de la cantante, la enfermedad sigue su curso y ha perdido el control de sus músculos. “Lo que me duele es que ella siempre ha sido disciplinada. Siempre ha trabajado duro”, explica en entrevista a 7 Jours. Y continúa: “Las cuerdas vocales son músculos y el corazón también es un músculo”.

A pesar de todo, la intérprete de ‘My Heart Will Go On’ tiene la esperanza de volver a presentarse en un escenario frente a sus fans. “Es cierto que tanto en nuestros sueños como en los de ella, el objetivo es volver a los escenarios. ¿En qué calidad? No lo sé”.

El progreso hacia un posible regreso a los escenarios sigue siendo desconocido, ya que el Síndrome de la Persona Rígida es una enfermedad rara que afecta a aproximadamente una persona entre un millón, según datos de Orphanet, una base de datos europea sobre enfermedades raras y medicamentos huérfanos.

Claudette también destacó la escasa cantidad de investigaciones médicas debido a la rareza de la enfermedad, lo que dificulta obtener información sobre este síndrome autoinmune incurable.