Hija de Gustavo Petro atacó a Dominic Wolf por emprendimiento de camisetas

Para no dejarse vencer ante el problema, el joven decidió tomar partido y crear su propia marca. Fue así como días más tarde, Dominic Wolf dio a conocer las camisetas con su propio logo y por el que, al parecer, nadíe reclamaría por los derechos de autor.

La prohibición obedeció a que el creador de contenido empleaba la camiseta de la selección Colombia con fines comerciales y con marcas que no eran patrocinadoras oficiales del equipo de fútbol.

Y que, además, le habría exigido que borrara algunos de ellos. El alemán contó que de no acatar la decisión, tomarían medidas legales en su contra.

Según lo confirmó, la marca ya se encontraba legalmente registrada desde hace años en la Cámara de Comercio. Además, aseguró que como un ciudadano responsable, ha venido pagando sus impuestos juiciosamente, cumpliendo así con la normatividad colombiana.

Para dar a conocer su emprendimiento, el joven realizó un nuevo video donde dijo: “Les presento la nueva camiseta que me pondré para los partidos de la selección y para mis videos mostrando lo mejor de Colombia”.

A Andrea Petro no le gustó

Recientemente, fue a Andrea Petro, hija del presidente Gustavo Petro, a quien -al parecer- no le gustó la iniciativa del alemán, pues le reclamó a través de las redes sociales.

Para la joven, el influencer se habría aprovechado de la polémica para el lanzamiento de su marca.

“No me parece que trates de hacer negocios con nuestra identidad. Lamento lo que te está pasando, pero creo que por ahí no es. Bienvenida toda persona que ame nuestro país y cultura pero ayudemos a mostrar lo bello que es, no se aprovechen de ella”, expresó Andrea.

