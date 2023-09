Hombre asesinó a su esposa e hijo y los escondió en una nevera

“Era algo insoportable y estresante llegar todos los días de trabajar y problemas tras problemas y yo no hacía más nada que trabajar, cocinar y dormir“, a gregó.

“Yo sé que no se justifica lo que hice. Fue una reacción de la cual me arrepiento”, s e lee en la carta.

Los cuerpos fueron encontrados al interior de una vivienda en la ciudad de Olavarría (Argentina) luego de que las autoridades fueran alertadas por una llamada realizada por las hijas mayores de María, pues se acercaron a la casa de su madre porque estaban preocupadas porque no les contestaba sus llamadas.

Según las autoridades, el sujeto contó paso a paso cómo asesinó a las personas con quien se supone lo acompañarían en su vida.

“Me levanté sin decir nada, agarré el martillo, entré a la pieza sin mediar palabras y le di 10 martillazos en la cabeza y luego fui al futón y le di otros 10 martillazos al pendejo (expresión argentina para hablar de alguien joven)”, fue uno de los fragmentos de la carta.

El hombre terminó su relato pidiendo perdón

La confesión terminó con una petición de perdón, pero dejó en claro que no era suficiente para reparar el daño que le causó a la familia de sus víctimas.

“Solo me queda pedir perdón, pero el perdón no arregla lo que hice. No le digan a mi vieja, tírenme al arroyo y listo”, concluyó Marcelo Ene.

Luego de haber confesado lo que hizo en su carta y ocultar los cuerpos en la nevera, el homicida terminó suicidándose y fue encontrado en la misma casa donde cometió el horroroso crimen.

