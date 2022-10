Huracán Ian, Selección Colombia y Rihanna, lo más buscado por los colombianos

Google acaba de revelar las tendencias de búsqueda de los colombianos y encontró que buscan Cuba y apagón eléctrico, lo que muestra un gran impacto por este fenómeno natural.

Además, consultaron “Cuántos habitantes tiene Cuba” y “Huracán Ian en Cuba” en más de 130%, en los últimos siete días. Asimismo, la búsqueda “Huracán Ian en vivo satélite” creció un 350% más y “Huracán Ian últimas noticias” un más de un 300%, en los últimos siete días.

La siguiente búsqueda más importante fue la Selección Colombia. Después de que el futbolista de 23 años marcara dos goles contra México y se impusiera ante su rival, Luis Sinisterra se convirtió en una de las búsquedas más destacadas en Colombia esta semana. Otras búsquedas destacadas de Sinisterra fueron “¿en qué equipo juega Sinisterra?” y “¿de dónde es Luis Sinisterra?” en el mismo periodo de tiempo. Siete de las 10 principales preguntas que son tendencia esta semana en Colombia son relacionadas al fútbol colombiano y las consultas “¿Cuánto quedó Colombia vs México?” y “Colombia vs México goles” aumentó en más de 500%, en los últimos 7 días. Por su parte, la búsqueda “Estadísticas Colombia vs México fútbol” aumentó un 2.650% más en los últimos 7 días.

Por otro lado, recientemente se dio el anuncio de que Rihanna estaría a cargo de la presentación de mitad de tiempo del Super Bowl, por lo que las búsquedas “Rihanna en el Super Bowl”, “Super Bowl cuándo es”, y “Última canción de Rihanna” tuvieron un aumento puntual la semana pasada en Colombia.