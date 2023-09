¡Impactante! Abuela con alzheimer vivió días junto al cadáver en descomposición de su esposo

La pareja de ancianos no tenía compañía, aunque sus vecinos estaban pendientes de ellos no se pudo evitar el impactante hecho. El triste descubrimiento ocurrió cuando un amigo de la pareja fue a visitarlos para llevarles algo de comida. Al no recibir respuesta al tocar la puerta, decidió entrar a la casa, preocupado por la falta de contacto con los adultos mayores durante varios días. Lo que encontró dentro los dejó atónitos a todos.

El vecino asombrado llamó a las autoridades para que atendieran el caso. Al lugar llegaron rescatistas que hallaron una escena de película: el hombre en avanzado estado de descomposición y su esposa a menos de dos metros leyendo el periódico del día. Cuando le preguntaron por su esposo, ella insistió en que él no estaba en casa, y decía con total seguridad que estaba de viaje en el norte del país.

La historia tuvo lugar en la provincia tailandesa de Bueng Kan. La pareja vivía sola, ya que sus tres hijos estaban en diferentes provincias de Tailandia. Ante esta dolorosa situación, se solicitó a los vecinos que se pusieran en contacto con ellos, quienes se harán cargo de su madre mientras se resuelven los detalles de esta conmovedora historia.

Según profesionales de la salud, creen que el estado avanzado de la enfermedad en la mujer, hizo que no tuviera conciencia del deceso de su esposo.