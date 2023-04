$!¡Insólito! Joven peruana murió tras la extracción de una muela en el odontólogo

Paola Fernández informó a El Comercio que su hermana luego de luchar por tres meses finalmente falleció: “anoche (16 de abril) me llamaron los médicos del hospital Arzobispo Loayza y me dijeron que mi hermana ya estaba por fallecer, que solo era cuestión de minutos. Su deceso se debió a una falla multiorgánica”.

Agregó que la mujer fue llevada al hospital y los médicos le dijeron que Leidy se encontraba en estado crítico, “los doctores del Loayza me dijeron que en cualquier momento mi hermana podía fallecer debido a que su estado era tan crítico que su cuerpo ya no reaccionaba”.

Paola Fernández Patiño, la hermana de la víctima, en dialogó con El Comercio de Perú, explicó cómo se sentía la joven de 20 años luego de la extracción: “mi hermana terminó con una insuficiencia respiratoria, su cara se hinchó tanto que ya no respiraba”.

La joven fue un consultorio odontológico llamado Kiru Dent´s ubicado en los Chorrillos para que le extrajeran una muela, pero según sus familiares la joven se empezó a sentir mal luego del procedimiento, tenía fuertes dolores y no podía respirar.

La familia de Leydi, hace dos meses interpuso una denuncia en contra los dentistas y la Fiscalía está llevando la investigación sobre la atención que recibió la joven, para determinar si se trató de una mala praxis por parte de los dos odontólogos de una clínica clandestina en los Chorrillos.

Ahora están a la espera del proceso legal, aunque la investigación se ha extendido debido a que no se sabe el paradero de los dentintas y no se han presentado a las citaciones, además no han entregado el historial clínico de Leidy.

“Los responsables son Erek Espinoza Maldonado y Caleb Mendoza. Esta semana se dio la tercera citación y no fueron. Se justifican diciendo que están enfermos. Si no son ellos, es alguno de sus cinco abogados. Pero solo están poniendo excusas para no ir. Incluso han tenido el atrevimiento de decir que quieren dar sus declaraciones de manera virtual”, afirmó Paola.

Los familiares les exigen a las autoridades, que pongan mano dura para que los dentintas se presenten a las citaciones y que se investigue correctamente para que el caso de Leidy pueda obtener justicia.