¡Insólito! Mujer descubre que tiene Síndrome de Down, tras dar a luz a tres niños con la condición

El caso de Ashley Zambelli, una joven estadounidense que fue diagnosticada con Síndrome de Down a la edad de 23 años, ha llamado la atención de la redes sociales, Ella fue diagnosticada en edad adulta de Síndrome de Down, una afección que frecuentemente tiende a percibirse desde que se es bebé o incluso, desde el vientre de la madre, por esto, la actual situación de la joven ha causado tanta conmoción. También se conoce como Trisomía 21.

“Tengo el Síndrome de Down mosaico y la duda que recibo es lo que hace que la difusión de la conciencia sobre el Síndrome de Down mosaico, y el síndrome de Down en su conjunto, sea tan importante. Hay muchas otras personas en el mundo con Síndrome de Down en mosaico. Nunca se sabe, usted mismo podría estar leyendo esto y tener Síndrome de Down en mosaico y ni siquiera saberlo. Si bien mi situación puede parecer rara, lo más probable es que sea más común de lo que creemos”, expresó la joven madre.

Según informa el medio británico Daily Mail, Zambelli no se dio cuenta de que tenía la condición por sus rasgos físicos, sin embargo, cuando estaba en su adolescencia comenzó a presentar algunos síntomas que ahora, se da cuenta, fueron las principales señales de su diagnóstico.

La joven tuvo un aborto espontáneo en 2019, y los médicos le habrían revelado que su bebé venía con el síndrome. El año siguiente, nació su primera bebé, quien venía con Down. En 2021, nació su segunda hija, pero esta no tenía el diagnóstico.