J.K. Rowling desata polémica: iría a la cárcel por decir que mujeres ‘trans’ no son mujeres de verdad

En junio de 2020, J.K. Rowling, la autora mundialmente famosa de la serie de libros de Harry Potter, se encontró en el ojo de la tormenta debido a una serie de comentarios que hizo en las redes sociales y su sitio web sobre la comunidad transgénero. Sus palabras desencadenaron una intensa controversia y un debate sobre la identidad de género y la discriminación. Rowling ha insistido en que no es transfóbica y que respeta los derechos de las personas transgénero, pero sus palabras han sido interpretadas por muchos como insensibles y perjudiciales para la comunidad transgénero.

La controversia comenzó cuando Rowling retuiteó un artículo de opinión que trataba sobre las “personas que menstrúan”. Parecía tener problemas con el hecho de que el artículo evitara utilizar la palabra “mujeres” en su lugar. Su tuit decía: “‘Personas que menstrúan’. Estoy segura de que solía haber una palabra para esas personas. ¿Alguien me ayuda? ¿Wumben? ¿Wimpund? ¿Woomud?” Este comentario inicial generó una oleada de críticas y respuestas de la comunidad transgénero y sus aliados.

En su publicación, Rowling explicó su apoyo a Maya Forstater, una especialista en impuestos del Reino Unido que perdió su trabajo por realizar comentarios que se consideraron transfóbicos. Forstater había argumentado previamente que el sexo biológico es inmutable y que no se puede cambiar, lo que generó controversia y la llevó a perder su empleo. Rowling defendió a Forstater y argumentó que sus opiniones no eran transfóbicas, sino una expresión de la libertad de expresión.

En respuesta a la creciente controversia, Rowling publicó un post extenso en su sitio web donde expresaba sus puntos de vista con más detalle. En este post, también envió un tuit que decía “TERF Wars”. El término “TERF” es un acrónimo que significa feminista radical trans-excluyente y se utiliza para describir a las personas que se adhieren a una forma de feminismo que no acepta la identidad de género de las personas transgénero.

Rowling ha tratado de aclarar su posición, afirmando: “Respeto el derecho de cada persona trans a vivir de cualquier manera que se sienta auténtica y cómoda para ellos. Marcharía contigo si fueras discriminado por ser trans. Al mismo tiempo, mi vida ha sido moldeada por ser mujer. No creo que sea odioso decirlo”. Afirmó que no está en contra de las personas transgénero, pero que cree en la importancia de reconocer las diferencias biológicas entre hombres y mujeres.

Además, en respuesta a una foto del mensaje “Repítelo después de nosotros: las mujeres trans son mujeres” proyectado en un edificio gubernamental, Rowling tuiteó “No”2. Aunque todavía no se han presentado cambios en las políticas, durante el verano, los líderes del Partido Laborista prometieron “modernizar, simplificar y reformar” la legislación de género.

Ahora, la autora afirmó que está dispuesta a ir a la cárcel por sus ideas: ha afirmado que estaría dispuesta a ir a la cárcel en lugar de ser obligada a usar pronombres específicos que no corresponden con su percepción de la realidad biológica. En respuesta a los informes no verificados sobre los planes del Partido Laborista del Reino Unido para modificar una ley existente de crímenes de odio para proteger mejor la identidad de género, Rowling escribió: “Haría felizmente dos años si la alternativa es el discurso obligado y la negación forzada de la realidad e importancia del sexo”.

La crítica principal hacia Rowling se centra en su afirmación de que solo las personas que menstrúan pueden ser consideradas mujeres. Este argumento ha sido objeto de críticas porque excluye a muchas mujeres, tanto cisgénero como transgénero, que no menstrúan por diversas razones médicas. Además, la afirmación de que el sexo biológico es la única base para definir la identidad de género no tiene en cuenta a las personas transgénero y no binarias que pueden identificarse de manera diferente a su sexo asignado al nacer.

La controversia también ha tenido un impacto en la franquicia de Harry Potter en su conjunto. Algunos fanáticos han expresado su desilusión con Rowling y han optado por no apoyar más su trabajo. Esto ha llevado a discusiones sobre si es posible separar a un autor de sus opiniones personales al disfrutar de su obra. Además, varios actores que interpretaron papeles principales en las películas de Harry Potter han expresado públicamente su apoyo a la comunidad transgénero y su desacuerdo con las opiniones de Rowling, lo que ha generado un debate en la comunidad de fanáticos.