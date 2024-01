$!Jennifer López lanza su nueva canción y video ‘Can’t Get Enough’ con muchas bodas

J.Lo, como la llaman sus fans, había revelado en noviembre pasado los nombres de todos los temas del disco.

Estos incluyen: ‘This Is Me... Now’, ‘To Be Yours’, ‘Mad in Love’, ‘Can’t Get Enough’, ‘Rebound’,‘not.going.anywhere’,“Dear Ben, Pt. II’, ‘Hummingbird’, ‘Hearts and Flowers’, ‘Broken Like Me’, ‘This Time Around’, ‘Midnight Trip to Vegas’, ‘Greatest Love Story Never Told’.

El álbum es el compañero de “This Is Me...Then”, que escribió durante su primer noviazgo con Affleck.

Le interesa: Muere el actor David Soul, de “Starsky & Hutch”, a los 80 años

Además de ser la inspiración de ambas producciones, Affleck ha formado parte activa de su proyecto, que incluye una parte audiovisual que saldrá en paralelo al disco en Prime Video.

“Él me ve como un artista. Sabe que voy a expresarme como necesito. Es mi mayor fan y mi mayor defensor, como yo lo soy de él”, indicó.

Además de preparar el lanzamiento de su disco, el primero desde 2014, la artista neoyorquina de padres puertorriqueños prepara su papel protagónico en la nueva adaptación del musical de Broadway de 1993 “El beso de la mujer araña”.

Con información de EFE