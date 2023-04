Joseph Staten, exdirector creativo de Halo, trabaja en un proyecto de Netflix, ¿de qué se trata?

Joseph Staten anunció este mes su marcha de 343 Industries. Dijo que será director creativo en Netflix Games para trabajar en un juego original y multiplataforma “triple A” o superproducción. Netflix lleva apostando por los videojuegos durante algún tiempo, aunque sus adquisiciones se habían limitado a estudios indies o de celulares.

“En mi vida laboral no hay nada que me guste más que colaborar para construir mundos llenos de personajes icónicos, grandes misterios y aventuras sin fin”, ha dicho Staten en su cuenta personal. “Estoy emocionado de anunciar que me uno a Netflix Games como director creativo en un AAA multiplataforma completamente nuevo y original”.

Los internautas descartaron que este nuevo proyecto tenga relacion con licencias de Netflix como Rebel Moon, nueva película de Zack Snyder con juego confirmado, o la exitosa serie Stranger Things.

Staten ha estado ligado a Halo durante casi toda su carrera y formaba parte de Bungie cuando Microsoft compró el estudio en 2000. Fue guionista y director de cinemáticas en los dos primeros Halos, escribió Halo 3, Halo Reach y fue asesor creativo en Halo Wars. Cuando Bungie recuperó la independencia fue guionista y director creativo en Halo 3: ODST, puestos que repetiría en el primer Destiny. En 2014 fichó por Microsoft como director creativo en Xbox Game Studios Publishing, pero se implicó en 343 Industries en 2020 como jefe creativo para redirigir el rumbo de Halo Infinite. En enero de este año había anunciado su vuelta a Xbox Game Studios Publishing.