La banda sonora de Stranger Things: ¿cuál es su canción favorita?

Y ahora, para la última temporada, destacan clásicos como “California Dreamin” de The Beach Boys y una versión remezclada de “Separate Ways” de Journey, así como “Running up that hill”.

Cuando se trata de las canciones de los 80, “Stranger Things” lleva la delantera a cualquier otra serie que se desarrolle durante esta década. Bandas como Jefferson Aeroplane, The Clash y Foreigner hacen que ver la serie sea una delicia, incluso si no es de las personas que “mueren” por ver una serie de adolescentes.

“Running Up That Hill”

“Should I Stay or Should I Go”

Every Breath You Take

Fue escrita por el líder y vocalista de The Police, Sting, se convirtió en el mayor éxito de 1983.

La canción habla del colapso del matrimonio del músico con Frances Tomelty y aunque podría parecer una canción romántica, en realidad habla de una persona controladora y siniestra que está observando “cada vez que respiras, cada movimiento que haces” (every breath you take; every move you make).